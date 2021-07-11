Эффективность полета птиц зависит от цвета их крыльев

Так, согласно данным исследователей, черные и темные крылья помогают морским птицам больше удерживаться в воздухе при тех же усилиях, что очень важно для существ, которые не имеют возможности приземляться для отдыха в случайные моменты.

Отмечается, что данное эволюционное преимущество основано на росте аэродинамического сопротивления при повышении температуры летающей конструкции. Этот принцип может увеличить дальность полета на 20%. Нагреваются крылья птиц от солнечных лучей, которые, как известно, эффективнее греют темные предметы, чем светлых.

В рамках научной работы исследователи помещали в аэродинамическую трубу макеты нескольких видом морских птиц, подвергая их радиационному нагреву. Это и позволило доказать, что темные крылья делают полет птиц более эффективным.