Эффективность пятичасового рабочего дня была опровергнута

Еще в 2017 году немецкий предприниматель Лассе Райнганс выкупил небольшую консалтинговую фирму, запустив на ее базе эксперимент: он сократил традиционный восьмичасовой день до пятичасового, сохранив те же условия заработной платы и отпуска, ограничивая сотрудников в использовании смартфонов и не позволяя вести "светские беседы".

В октябре текущего года он поделился результатами своего эксперимента, которые оказались весьма неожиданными. Так, по словам Райнганса, продуктивность фирмы осталась ровно той же. Ключевым условием сокращения стандартной 40-часовой недели до 25-часовой было в том, что сотрудники обязаны выполнять недельные планы, обеспечивая компанию стабильными результатами. Немец сообщил, что для этого требуется лишь исключить отвлекающие факторы.

Предприниматель заявляет, что на протяжении всего эксперимента компания имела необходимый уровень продуктивности и более того, в прошлом году стартап вышел в "плюс". Райнганс отмечает, что благодаря данному графику работники чувствуют себя гораздо счастливее.