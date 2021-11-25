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Эффективность "Спутник V" и "Pfizer" впервые сравнили в одной и той же стране

Что должно положительно сказаться на авторитете вакцины на мировой арене

Российская вакцина против COVID-19 “Спутник V” в Венгрии показала лучшую эффективность при защите от летальных случаев, где, помимо самого “Спутника”, используются еще четыре вакцины.