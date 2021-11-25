Эффективность "Спутник V" и "Pfizer" впервые сравнили в одной и той же стране

Эффективность "Спутник V" и "Pfizer" впервые сравнили в одной и той же странеЧто должно положительно сказаться на авторитете вакцины на мировой арене
В исследовании использовались данные почти 4 миллионов вакцинированных венгров. Испытуемые прошли полный курс вакцинации различными двухкомпонентными вакцинами. Исследования проводились в период с 22 января по 10 июня 2021 года.
В Венгрии, наравне с отечественной вакциной, используют Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca.
С показателем эффективности против летальных случаев от коронавируса 98 процентов и эффективностью против инфекции 85,7 процента "Спутник V" показал лучшие результаты среди пяти ведущих вакцин, применяемых государством-членом ЕС — Венгрией, в рамках независимого исследования данных 3,7 миллиона вакцинированных лиц
Он также отметил положительные тенденции в процессе признания российской вакцины от коронавируса международным сообществом.