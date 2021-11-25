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Эффективность "Спутник V" и "Pfizer" впервые сравнили в одной и той же стране

Что должно положительно сказаться на авторитете вакцины на мировой арене
Российская вакцина против COVID-19 “Спутник V” в Венгрии показала лучшую эффективность при защите от летальных случаев, где, помимо самого “Спутника”, используются еще четыре вакцины.
Эффективность "Спутник V" и "Pfizer" впервые сравнили в одной и той же стране

В исследовании использовались данные почти 4 миллионов вакцинированных венгров. Испытуемые прошли полный курс вакцинации различными двухкомпонентными вакцинами. Исследования проводились в период с 22 января по 10 июня 2021 года.

В Венгрии, наравне с отечественной вакциной, используют Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca.

С показателем эффективности против летальных случаев от коронавируса 98 процентов и эффективностью против инфекции 85,7 процента "Спутник V" показал лучшие результаты среди пяти ведущих вакцин, применяемых государством-членом ЕС — Венгрией, в рамках независимого исследования данных 3,7 миллиона вакцинированных лиц

Кирилл Дмитриев.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций

Он также отметил положительные тенденции в процессе признания российской вакцины от коронавируса международным сообществом.

Источник: ScienceDirect
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