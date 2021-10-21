Египет заподозрил в роботе-художнице шпионку и задержал ее на 10 дней

По данным издания The Guardian, всего робот-художница провела в задержании порядка 10 дней. Отпустили ее буквально вчера. Подозрительным властям Египта показалось наличие в “глазе” робота модема и камер, благодаря которым андроид и способен рисовать. Служб смутило, что с помощью этих технических средства она способна вести разговор.

“Давайте окончательно проясним ситуацию. Она не шпионка. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но ситуация иронична, потому что цель Ай-Ды — предупредить о злоупотреблении технологическим развитием, а её задержали только по причине того, что она робот”, — поделилась создательница робота Эйдан Миллер.