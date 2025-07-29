«Эйнштейн ошибался»: в MIT разрешили старейший парадокс двойной природы света

Оказалось, что свет действительно невозможно одновременно наблюдать как волну и как частицу. Учёные использовали лазеры, чтобы выстроить массив из 10 000 атомов, выполняющих роль «щелей».

Через эту решётку пропускали одиночные фотоны, а степень «размазанности» атомов позволяла контролировать, насколько чётко можно отследить путь каждого фотона.

Чем точнее определялась траектория (то есть свет вел себя как частица), тем слабее становилась интерференционная картина (волновое поведение).

В отличие от прежних версий эксперимента, в MIT отказались от «пружинной модели», предложенной Эйнштейном, и доказали: ключевую роль играет не механика, а именно квантовые корреляции между фотонами и атомами.

Это наглядно демонстрирует невозможность одновременно наблюдать обе природы света.