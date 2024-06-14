ЕКА отправит в космос спутник для создания искусственного солнечного затмения

Солнечная корона — самый горячий и разреженный слой атмосферы Солнца, где температура достигает миллионов градусов. Когда спутники выйдут на орбиту, один из аппаратов на время станет искусственной Луной — затмит Солнце для другого спутника.

Аппараты разойдутся на 144 метра, второй будет изучать внутренние слои солнечной короны за счёт «затмения». Причём расстояние и соотношение аппаратов будут контролироваться с точностью до миллиметра.