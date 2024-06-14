Наука и технологии
Опубликовано 14 июня 2024, 17:15
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ЕКА отправит в космос спутник для создания искусственного солнечного затмения

Для изучения солнечной короны
Европейское космическое агентство сообщило о том, что осенью 2024 года в космос будут запущены два спутника для изучения солнечной короны. Речь идёт о концепте миссии Proba-3.
ЕКА отправит в космос спутник для создания искусственного солнечного затмения

© Ferra.ru

Солнечная корона — самый горячий и разреженный слой атмосферы Солнца, где температура достигает миллионов градусов. Когда спутники выйдут на орбиту, один из аппаратов на время станет искусственной Луной — затмит Солнце для другого спутника.

Аппараты разойдутся на 144 метра, второй будет изучать внутренние слои солнечной короны за счёт «затмения». Причём расстояние и соотношение аппаратов будут контролироваться с точностью до миллиметра.

Источник:Naked Science
Автор:Андрей Кадуков
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