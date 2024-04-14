ЕКА разработает собственный посадочный модуль на Марс вместо российского «Казачка»

Проект стартовал в 2016 году и тогда ракету-носитель и посадочную платформу «Казачок» предоставляла Россия. Теперь же в силу санкций и разрыва отношений ЕКА намерена разработать собственный посадочный модуль для Марса.

Ряд подрядчиков во главе Thales Alenia Space построят и испытают демонстрационный вариант модуля, а затем и рабочий. Thales Alenia Space и её дочерние подразделения будут работать над модулем и отвечают за испытания изделия, в том числе парашютной системы. Компания Airbus Defence&Space разработает ряд систем для модуля, компания ArianeGroup — передний теплозащитный экран и термозащиту, а компания OHB отвечает за перелётный модуль.

Изначально старт проекта ExoMars был запланирован на 2018 год, но постоянно переносился, а в 2022 году ЕКА вышло из проекта.