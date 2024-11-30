ЕКА сообщила о готовности ракеты-носителя Vega С к новым запускам

Тогда выявили, что причина аварии — неисправность горловины сопла второй ступени Zefiro 40. Теперь пуск ракеты запланирован на 4 декабря, но изначально планировался на 3-е число. Перенос пуска связан с необходимостью проведения «дополнительных предупредительных проверок и мероприятий».

«Когда мы видим что-то, что нас не полностью устраивает, мы с удовольствием вмешиваемся и проводим дополнительные проверки», — прокомментировал информацию генеральный директор итальянской компании Avio, партнёра Arianespace, Джулио Ранцо.