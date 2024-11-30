Наука и технологии
Опубликовано 30 ноября 2024, 13:30
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ЕКА сообщила о готовности ракеты-носителя Vega С к новым запускам

Через два года после аварии
Европейское космическое агентство (ЕКА) распространило заявление компании Arianespace, разработчика лёгкой ракеты-носителя Vega C, о готовности к новым запускам. Это будет первый запуск после аварии, которая произошла в декабре 2022 года.
ЕКА сообщила о готовности ракеты-носителя Vega С к новым запускам

© ESA-CNES-ARIANESPACE / Optique vidéo du CSG Martin

Тогда выявили, что причина аварии — неисправность горловины сопла второй ступени Zefiro 40. Теперь пуск ракеты запланирован на 4 декабря, но изначально планировался на 3-е число. Перенос пуска связан с необходимостью проведения «дополнительных предупредительных проверок и мероприятий».

«Когда мы видим что-то, что нас не полностью устраивает, мы с удовольствием вмешиваемся и проводим дополнительные проверки», — прокомментировал информацию генеральный директор итальянской компании Avio, партнёра Arianespace, Джулио Ранцо.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
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