ЕКА сообщила о готовности ракеты-носителя Vega С к новым запускам

Опубликовано 30 ноября 2024, 13:301 мин.
ЕКА сообщила о готовности ракеты-носителя Vega С к новым запускамЧерез два года после аварии
Европейское космическое агентство (ЕКА) распространило заявление компании Arianespace, разработчика лёгкой ракеты-носителя Vega C, о готовности к новым запускам. Это будет первый запуск после аварии, которая произошла в декабре 2022 года.
© ESA-CNES-ARIANESPACE / Optique vidéo du CSG Martin
Тогда выявили, что причина аварии — неисправность горловины сопла второй ступени Zefiro 40. Теперь пуск ракеты запланирован на 4 декабря, но изначально планировался на 3-е число. Перенос пуска связан с необходимостью проведения «дополнительных предупредительных проверок и мероприятий».
«Когда мы видим что-то, что нас не полностью устраивает, мы с удовольствием вмешиваемся и проводим дополнительные проверки», — прокомментировал информацию генеральный директор итальянской компании Avio, партнёра Arianespace, Джулио Ранцо.