ЕКА сообщило о сбое работы летящего к Меркурию зонда BepiColombo

Сбой произошёл в алгоритмах работы перелётного модуля, из-за чего устройство не смогло обеспечить силовую установку зонда необходимым количеством электроэнергии, что привело к уменьшению мощности двигателей.

Проблема проявилась ещё 26 апреля, и только к 7 мая инженеры ЕКА смогли восстановить работоспособность двигателей и тягу до 90%. Но этого может быть недостаточно для достижения BepiColombo Меркурия.

Сбой может нарушить планы учёных, так как зонд должен прибыть к Меркурию к сентябрю 2024 года — для четвёртого гравитационного манёвра. А на постоянную орбиту Меркурия BepiColombo должен выйти в декабре 2025 года.