ЕКА в 2035 году выведет в космос демонстратор ядерного двигателя

ЕКА планирует в 2035 году вывести в космическое пространство демонстратор ядерного двигателя. Работа над дорожной картой в рамках космической инициативы Preliminary European Reckon on Nuclear Electric Propulsion for Space Applications (RocketRoll) началась в 2022 году. Все работы завершены в октябре 2024 года.

Базовые цели инициативы RocketRoll — проведение первоначальных исследований для оценки осуществимости выведения ядерного двигателя в космос. Также ЕКА определит ключевые технологии для реализации проекта и своевременного выявления любых экономических и промышленных препятствий в процессе создания ядерной установки.

«Хотя существует несколько потенциальных вариантов использования ядерной силовой установки в космосе, инициатива ЕКА RocketRoll сфокусирована на электрических движителях, питающихся от ядерного источника энергии, известного как Nuclear Electric Propulsion. Это решение сочетает в себе эффективность электрических движителей и способность генерировать постоянную энергию, преодолевая ограничения солнечных электрических систем в условиях глубокого космоса», — отмечает European Spaceflight.