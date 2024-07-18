ЕКА запустит миссию Ramses для изучения ценного для науки астероида Apophis

В связи с этим ЕКА начало разработку космического аппарата Ramses, который должен будет пролететь рядом с Апофисом для наблюдения за объектом размером 375 метров в поперечнике. Этот астероид интересен учёным поведением в условиях гравитационного поля Земли. Полученные в ходе миссии данные лягут в основу новых исследований околоземных астероидов и изучения планетарной защиты.

Апофис пронесётся очень близко от Земли: расстояние составит 31 860 км, что даже ближе, чем находятся от планеты геосинхронные спутники. Для справки, геосинхронная орбита находится на высоте 35 786 км над поверхностью Земли.