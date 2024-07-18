ЕКА запустит миссию Ramses для изучения ценного для науки астероида Apophis

Опубликовано 18 июля 2024, 21:00
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ЕКА запустит миссию Ramses для изучения ценного для науки астероида ApophisКосмическое тело приблизится к Земле в 2029 году
Европейское космическое агентство (ЕКА) начало работу над миссией Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety), цель которой изучение околоземного спутника 99942 Apophis (Апофис). Это космическое тело пролетит почти в 32 тысячах км от Земли 13 апреля 2029 года.
© NASA/JPL-Caltech
В связи с этим ЕКА начало разработку космического аппарата Ramses, который должен будет пролететь рядом с Апофисом для наблюдения за объектом размером 375 метров в поперечнике. Этот астероид интересен учёным поведением в условиях гравитационного поля Земли. Полученные в ходе миссии данные лягут в основу новых исследований околоземных астероидов и изучения планетарной защиты.
Апофис пронесётся очень близко от Земли: расстояние составит 31 860 км, что даже ближе, чем находятся от планеты геосинхронные спутники. Для справки, геосинхронная орбита находится на высоте 35 786 км над поверхностью Земли.