Экипаж разгерметезированного корабля «Союза МС-22» пробудет на МКС до 27 сентября

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также астронавт США Фрэнк Рубио останутся на МКС до 27 сентября. На Землю они вернутся на корабле «Союз МС-23».

Для реализации этой миссии «Союз МС-23» стартовал 24 февраля в 3:24 мск, его стыковка со станцией намечена на 26 февраля в 4.01 мск. Корабль доставит на МКС 429 кг дополнительных грузов: медицинские изделия, средства для уборки станции и обеспечения атмосферы. Также космонавты получат оборудование для научных экспериментов, бельё и контейнеры с рационами питания.

«Союз МС-23» пробудет пристыкованным к МКС в течение 215 суток, сразу после стыковки космонавты начнут готовить его в отстыковке и отправлению на Землю.