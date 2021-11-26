Экоактивисты заблокировали около дюжины складов крупнейшего в мире интернет-магазина

Экоактивистам удалось заблокировать 13 складов компании в Великобритании, а также в Германии и Нидерландах.



Они выступают под лозунгами: “«Черная пятница» воплощает собой культуру сверхпотребления, которая неуместна в том случае, если мы хотим, чтобы планета была пригодна для жизни” и “Рост бесконечен, планета — нет”.



К тому же, активисты обвиняют Amazon в том, что она выбрасывает в атмосферу больше углерода, чем целая страна средних размеров, а также помогает компаниям, использующим “грязное” ископаемое топливо. Amazon, в свою очередь, утверждает, что верны целям по достижению углеродной нейтральности.