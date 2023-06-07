Экоактивисты задумались о создании новой религии для «защиты природы»

Под эгидой экологической безопасности рассматривался вопрос о корреляции населения Земли в соотношении с проблемами природы в целом и углеродного следа в частности. Как отметил Фурсов, речь идёт о сокращении человечества до 2 млрд человек и контроле за всеми без исключения природными ресурсами, включая кислород, специальными надзорными органами.

Одной из «инноваций» СОР27 стало анонсирование «единой мировой авраамической религии, цель и центр которой — сохранение природы». На форуме был инициирован некий обряд покаяния за загрязнение природы, а группа, католиков, иудаистов и протестантов презентовала «экобиблию».