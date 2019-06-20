Экологическая катастрофа накроет человечество на десятки лет раньше ожидаемого

Исследователи Университета Аляски в Фэрбенксе установили очевидные признаки, что глобальный экологический кризис разразится даже быстрее, чем учёные опасались.

Экспедиция обнаружила, что таяние вечной мерзлоты на подступах к канадской части Арктики началось раньше на 70 лет, чем ожидалось по более ранним прогнозам.

Профессор геологии Владимир Романовский заявил: «То, что мы увидели впечатляет. Это признак более жаркого климата, чем можно было наблюдать когда-либо за последние пять тысяч лет и более». Как увидели учёные в экспедиции, мерзлота возрастом в тысячи лет стала нестабильна. Верхние слои гигантских ледников начали таять после череды необычно жарких лет.

Ускоренное таяние вечной мерзлоты может спровоцировать усиление парникового эффекта, поскольку приведёт к высвобождению огромного количества парниковых газов.