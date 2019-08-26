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"Экологичные" солнечные панели Илона Маска спровоцировали пожары в нескольких торговых сетях

Как минимум с компанией больше не хотят сотрудничать Walmart и Amazon
Один за другим крупнейшие американские ритейлеры жалуются на небезопасность солнечных батарей производства Tesla. Сначала мировой лидер среди розничных сетей Walmart рассказал, что экземпляры компании один за другим подверглись возгоранию, сейчас к нему присоединился и Amazon.

По словам представителей компании, еще в июне прошлого года она столкнулась с тем, что солнечная панель, установленная Tesla на крыше одного из складов Amazon, загорелась. В связи с этим компания приняла решение, расторгнуть деловые отношения с Tesla в этом направлении и в будущем отказаться от покупок у компании солнечных панелей для оснащения собственных складов и магазинов.

В Tesla уже успели отреагировали на заявления Amazon, отметив, что истинной причиной пожара на складе Amazon стал сбой инвертора. В компании отметили, что была проведена внутренняя проверка всех 11 солнечных электростанций, на которые пожаловался онлайн-ритейлер и все эти солнечные панели на данный момент прекрасно работают.

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