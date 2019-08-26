"Экологичные" солнечные панели Илона Маска спровоцировали пожары в нескольких торговых сетях

По словам представителей компании, еще в июне прошлого года она столкнулась с тем, что солнечная панель, установленная Tesla на крыше одного из складов Amazon, загорелась. В связи с этим компания приняла решение, расторгнуть деловые отношения с Tesla в этом направлении и в будущем отказаться от покупок у компании солнечных панелей для оснащения собственных складов и магазинов.

В Tesla уже успели отреагировали на заявления Amazon, отметив, что истинной причиной пожара на складе Amazon стал сбой инвертора. В компании отметили, что была проведена внутренняя проверка всех 11 солнечных электростанций, на которые пожаловался онлайн-ритейлер и все эти солнечные панели на данный момент прекрасно работают.