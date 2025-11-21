Наука и технологии
Опубликовано 21 ноября 2025, 15:01
2 мин.

Экологичный свет в доме: какой светильник принесет пользу хозяину

На что обратить внимание при создании здоровой световой среды
Освещение — это не только комфорт, но и важная часть экологии жилого пространства. Вопрос о том, может ли обычный светильник быть экологичным, волнует многих. Анжела Пшихачева, руководитель проектного отдела бренда премиального освещения Fluorite, рассказала, как связаны экология и свет на бытовом уровне и на что стоит обратить внимание при выборе.
Экологичный свет

Понятие экологичного освещения довольно широкое. Оно включает в себя не только использование приборов из натуральных материалов, но и их энергоэффективность, а также правильную утилизацию. Освещение потребляет значительную долю мировой электроэнергии — до 20%. В России в жилом секторе этот показатель может достигать 25%, поэтому выбор экономичных ламп очень важен.

Освещение занимает весомую долю в структуре энергопотребления — на его нужды приходится от 15 до 20% всей производимой электроэнергии мира.

Анжела Пшихачева
Руководитель проектного отдела бренда премиального освещения Fluorite

Светодиоды — лидеры по экологичности

Среди всех типов ламп светодиодные (LED) считаются наиболее безопасными для окружающей среды и комфортными для человека. Они обладают рядом объективных преимуществ:

  • Энергоэффективность: Потребляют до 70% меньше электроэнергии.
  • Долговечность: Длительный срок службы сокращает количество отходов.
  • Экономичность: Снижают счета за электричество и нагрузку на сети.
  • Безопасность: Не нагреваются сильно, имеют низкий коэффициент пульсации и не требуют специальной утилизации.

Светодиодные светильники обладают таким количеством положительных характеристик, что вывод очевиден.

Анжела Пшихачева
Руководитель проектного отдела бренда премиального освещения Fluorite

В отличие от них, люминесцентные лампы содержат ртуть, а галогеновые при нагреве выделяют пары брома, что требует особых условий для их утилизации.

Как выбрать безопасный светильник?

Однако не каждый светодиодный светильник автоматически становится экологичным. Ключевую роль играет материал плафона и корпуса. Дешевый пластик при нагревании может выделять токсичные вещества, быть горючим и сильно притягивать пыль.

Эксперты советуют покупать осветительные приборы в проверенных магазинах, где предоставляют всю документацию. Светильники должны иметь сертификаты, подтверждающие их безопасность, электромагнитную совместимость и энергоэффективность. Гарантия на качественные LED-светильники обычно составляет не менее двух лет.

Создаем здоровый свет в доме

Экологичность освещения в быту — это также правильная организация света. Он должен быть достаточным, чтобы не напрягать зрение. Например, для жилых комнат норма составляет 150 люксов, для детских — 200, а для рабочего стола — 500.

Экологичность — это целая философия, основанная на стремлении к гармонии с окружающим миром, а освещение служит инструментом, который создает настроение, влияет на восприятие пространства и в прямом смысле на качество жизни.

Анжела Пшихачева
Руководитель проектного отдела бренда премиального освещения Fluorite

Для создания расслабляющей атмосферы лучше использовать теплый свет с температурой не более 3000 Кельвинов. Такой свет, особенно рассеянный, помогает настроиться на отдых. Ближе ко сну яркость стоит уменьшать, имитируя естественные сумерки.

Натуральные материалы для светильников

Современные тренды тяготеют к натуральным материалам, которые сами по себе безопасны.

  • Дерево: Экологично и уютно, но требует специальной обработки и использования только светодиодных ламп из-за пожарной опасности.
  • Металл (сталь, алюминий): Прочен и долговечен, но может сильно нагреваться и подвержен коррозии.
  • Стекло: Безопасно с точки зрения выделения вредных веществ, но хрупко.
  • Ткань (лен, шелк, органза): Лен считается одним из самых экологичных материалов, а шелк красиво рассеивает свет, но недолговечен.
  • Камень и керамика: Практичные, прочные и долговечные материалы. Каменные светильники (из мрамора, оникса, алебастра) создают уникальную атмосферу, а керамика проста в уходе.

Таким образом, чтобы освещение было действительно экологичным и безопасным, важно выбирать светильники с сертифицированными LED-лампами, из качественных материалов и с правильной яркостью. Это не только снижает энергопотребление, но и делает дом комфортным, безопасным и гармоничным.

Источник:Fluorite
Автор:Булат Кармак
