Экологичный свет в доме: какой светильник принесет пользу хозяину

В отличие от них, люминесцентные лампы содержат ртуть, а галогеновые при нагреве выделяют пары брома, что требует особых условий для их утилизации.

Как выбрать безопасный светильник?

Однако не каждый светодиодный светильник автоматически становится экологичным. Ключевую роль играет материал плафона и корпуса. Дешевый пластик при нагревании может выделять токсичные вещества, быть горючим и сильно притягивать пыль.

Эксперты советуют покупать осветительные приборы в проверенных магазинах, где предоставляют всю документацию. Светильники должны иметь сертификаты, подтверждающие их безопасность, электромагнитную совместимость и энергоэффективность. Гарантия на качественные LED-светильники обычно составляет не менее двух лет.

Создаем здоровый свет в доме

Экологичность освещения в быту — это также правильная организация света. Он должен быть достаточным, чтобы не напрягать зрение. Например, для жилых комнат норма составляет 150 люксов, для детских — 200, а для рабочего стола — 500.