Экология в безопасности: российские учёные изучили ядерные захоронения в Арктике

В экспедиции, организованной НИЦ «Курчатовский институт» и Институтом океанологии РАН, учёные исследовали захоронения ядерных отходов в Карском и Баренцевом морях, а также провели изучение дна в Норвежском, Северном и Балтийском морях. В ходе плавания на судне «Академик Мстислав Келдыш» с 1 сентября по 16 октября 2024 года специалисты не зафиксировали утечек радиации из затопленных объектов, а уровень радиации оказался значительно ниже природного фона. Они также собрали пробы воды и осадков для анализа безопасности и оценки экологического состояния морей.

Особое внимание уделили подводной съёмке атомной подлодки «К-27» в Степовом заливе, где создали 3D-модель корпуса для будущей станции радиационного мониторинга. Впервые была проведена геофизическая съёмка дна вокруг места захоронения подлодки и запланированного участка для береговой станции. Также учёные исследовали полигон захоронения твёрдых радиоактивных отходов «Впадина-ЮГ», площадью более 200 км², и изучили место затопления судна «Лихтер-4», которое подвергалось ледовым воздействиям на протяжении 36 лет.

На завершающем этапе в Баренцевом море была выполнена гидролокационная съёмка, чтобы проверить архивные данные о затоплении баржи с радиоактивными отходами, но подтверждений её нахождения не нашли, и радиационный фон остался в норме. Кроме того, учёные изучали рельеф дна Арктического бассейна, выполняли замеры глубин и анализ слоёв осадков. Помимо Курчатовского института и ИО РАН, в исследованиях участвовали специалисты Русского географического общества и спасатели МЧС.