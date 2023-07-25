Экономический обозреватель рассказала, как россияне смогут применить цифровой рубль

Цифровой рубль — это новая форма денег, которую разрабатывает Центробанк России. В рамках пилотного проекта он будет внедрён в нескольких банках, включая Сбербанк. Особенность цифрового рубля заключается в том, что он будет доступен через мобильные приложения и позволит совершать операции без комиссий.

Цифровой рубль предоставит удобство в оплате коммунальных услуг и других операциях без платы за переводы. Однако стоит отметить, что он будет ограничен в применении. Например, нельзя будет делать вклады или получать кредиты в цифровых рублях. Для этого по-прежнему нужно будет обращаться к традиционным банковским операциям.

Россия идёт впереди многих стран в разработке цифровой валюты. Китай также работает над подобной системой, но пока не столь продвинутой, как российский цифровой рубль. Скорее всего, реализация этого проекта получила дополнительное ускорение из-за санкций, так как цифровые кошельки предоставляют возможность обойти некоторые ограничения.