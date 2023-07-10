Экономист рассказал, какие профессии скоро может заменить ИИ

В ближайшем будущем умные виртуальные помощники на основе искусственного интеллекта (ИИ) смогут помогать пользователям решать сложные задачи и предоставлять качественную поддержку. Об этом рассказал Александр Стародубцев, экономист и соучредитель компании ITGLOBAL.COM.

Он отметил, что некоторые профессии, такие как кассиры и водители такси, могут столкнуться с риском автоматизации из-за развития систем автоматизированного интеллектуального контроля и самоуправляемых автомобилей. Однако точные сроки этих изменений зависят от отрасли, региона и правовых норм.

Стародубцев подчеркнул, что людям, чьи профессии могут быть подвержены автоматизации, важно уже сейчас думать о повышении своей квалификации и переобучении, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбербанка, сообщил в начале июля на Финансовом конгрессе Банка России, что уже 75% бизнес-процессов Сбербанка осуществляются с помощью искусственного интеллекта. Это свидетельствует о широком применении ИИ в финансовой сфере.