Экосистему Apple распродают со скидками до 40 тысяч рублей

Так, сэкономить 41 027 рублей можно на покупке ноутбука Apple MacBook Pro. Так, если в обычное время модель продают за 134 900 рублей, то сейчас, благодаря промокоду LOVEAPPLE10000 ее можно ухватить всего за 93 873.

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro, в свою очередь, предлагаются за 17 992 рублей вместо исходных 24 990. Для снижения цены в корзине нужно ввести промокод LOVEAPPLE1700.

Полноразмерные наушники AirPods Max, которые в обычное время продаются за 62 990 рублей сейчас доступны за 45 990. Для покупки этой модели по сниженной цене предусмотрен промокод BANAN8000.

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