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Экосистему Apple распродают со скидками до 40 тысяч рублей

Сегодня последний день действия акции
В AliExpress Tmall стартовала акция “Суперцены на Apple”. В ее рамках смартфоны, “умные” часы, наушники и прочие устройства экосистемы американского гиганта распродают со скидками.
Экосистему Apple распродают со скидками до 40 тысяч рублей

Так, сэкономить 41 027 рублей можно на покупке ноутбука Apple MacBook Pro. Так, если в обычное время модель продают за 134 900 рублей, то сейчас, благодаря промокоду LOVEAPPLE10000 ее можно ухватить всего за 93 873.

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro, в свою очередь, предлагаются за 17 992 рублей вместо исходных 24 990. Для снижения цены в корзине нужно ввести промокод LOVEAPPLE1700.

Полноразмерные наушники AirPods Max, которые в обычное время продаются за 62 990 рублей сейчас доступны за 45 990. Для покупки этой модели по сниженной цене предусмотрен промокод BANAN8000.

Ознакомиться с остальными гаджетами американского техногиганта, которые продаются со скидками, можно перейдя по этой ссылке.