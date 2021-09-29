Экран iPhone 13 Pro Max признали лучшим на рынке

Так, в результате исследования доктора Раймонд Сонейра из DisplayMate 6,7-дюймовому экрану Super Retina XDR с технологией ProMotion удалось установить порядка 12 рекордов производительности дисплея, в том числе по точности цвета, яркости, контрастности и коэффициенту отражения.

В результате проверок в DisplayMate наградили смартфон самым высоким рейтингом оценки, поставив «A+». Также Phone 13 Pro Max получил звание “Лучший дисплей смартфона”.

Отметим, что с тех пора как Apple перешла на технологию OLED смартфоны компании продолжают получать отраслевые награды на высокое качество экраном. Так, нескольким ранее звание лучшего экрана смартфона было получено iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max.