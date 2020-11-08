Экраны смартфонов будущего при падении может защитить пластиковая паутина

Известно, что сделан новый материал из расплавленного поликарбоната. Так, из него, посредством 3D-принтера, были сформированы тонкие волокна. До того, как узор затвердевает специалисты поверх печатают другие волокна, размещая их перпендикулярно. Таким образом выяснилась особенность расплавленного пластика медленно экструдироваться. В результате формируются круги, превращающиеся в петли, которые визуально напоминают паутину.

При падении звенья могут поглощать энергию, видоизменяясь, что сохраняет сам материал. В ходе экспериментов ученым удалось установить и эффективность пластиковой паутина. Так, при ударе пластины могут поглощать до 96% энергии удара без внешней деформации.