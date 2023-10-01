Экс-агент ЦРУ назвал российское оружие, от которого нельзя защититься

Он подчеркнул, что российские гиперзвуковые ракеты представляют собой очень серьёзную угрозу, от которой практически невозможно защититься. Эти ракеты способны развивать поразительную скорость в диапазоне 7-9 Махов.

Макговерн также напомнил, что даже президент Соединённых Штатов Джо Байден признал высокую эффективность и мощность таких ракетных систем.

По словам экс-агента, на данный момент нет реальных оборонительных средств, которые могли бы успешно противостоять подобному вооружению, особенно в случае со сценариями их применения Россией в ключевых регионах Украины.

Таким образом, современное российское вооружение продолжает вызывать обеспокоенность на мировой арене из-за его высокой эффективности и мощности.