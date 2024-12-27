Экс-агенты Моссада слили секреты операции по подрыву пейджеров в Ливане

Экс-агенты Моссада слили секреты операции по подрыву пейджеров в ЛиванеПоявились подробности
Детали операции раскрыли отставные агенты разведки. Специальные устройства со встроенными взрывателями разрабатывались 10 лет и внедрялись через цепочки поставок и фейковые компании.
В рекламных кампаниях пейджеры позиционировались как ударопрочные и долговечные, что позволило убедить Хезболлу закупить тысячи устройств.
Первая волна взрывов 17 сентября затронула пейджеры, в результате чего погибли 16 человек, а тысячи были ранены.
На следующий день были подорваны рации, что увеличило число пострадавших до более чем 700.
Хотя операция была признана успешной в техническом плане, она вызвала масштабное осуждение в мире из-за большого числа жертв среди гражданских.
Представители России, Бельгии и США назвали произошедшее актом терроризма и выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.