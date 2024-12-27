Наука и технологии
Опубликовано 27 декабря 2024, 07:56
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Экс-агенты Моссада слили секреты операции по подрыву пейджеров в Ливане

Появились подробности
В сентябре 2024 года израильская разведка Моссад провела операцию по подрыву пейджеров и раций, которыми пользовались участники группировки Хезболла.
Экс-агенты Моссада слили секреты операции по подрыву пейджеров в Ливане
© Ferra

Детали операции раскрыли отставные агенты разведки. Специальные устройства со встроенными взрывателями разрабатывались 10 лет и внедрялись через цепочки поставок и фейковые компании.

В рекламных кампаниях пейджеры позиционировались как ударопрочные и долговечные, что позволило убедить Хезболлу закупить тысячи устройств.

Первая волна взрывов 17 сентября затронула пейджеры, в результате чего погибли 16 человек, а тысячи были ранены.

На следующий день были подорваны рации, что увеличило число пострадавших до более чем 700.

Хотя операция была признана успешной в техническом плане, она вызвала масштабное осуждение в мире из-за большого числа жертв среди гражданских.

Представители России, Бельгии и США назвали произошедшее актом терроризма и выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
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#Израиль