Экс-агенты Моссада слили секреты операции по подрыву пейджеров в Ливане

Детали операции раскрыли отставные агенты разведки. Специальные устройства со встроенными взрывателями разрабатывались 10 лет и внедрялись через цепочки поставок и фейковые компании.

В рекламных кампаниях пейджеры позиционировались как ударопрочные и долговечные, что позволило убедить Хезболлу закупить тысячи устройств.

Первая волна взрывов 17 сентября затронула пейджеры, в результате чего погибли 16 человек, а тысячи были ранены.

На следующий день были подорваны рации, что увеличило число пострадавших до более чем 700.

Хотя операция была признана успешной в техническом плане, она вызвала масштабное осуждение в мире из-за большого числа жертв среди гражданских.

Представители России, Бельгии и США назвали произошедшее актом терроризма и выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.