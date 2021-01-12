Экс-эсминец Балтийского флота «Беспокойный» обокрали на 39 млн рублей

Виновником произошедшего оказался бывший командир эсминца — именно он, вместе с подельниками, заменил два бронзовых винта массой 26 тонн на более дешёвые из другого металла, передаёт Интерфакс.

При этом сделано это было в момент, когда боевой корабль находился в калининградском судостроительном заводе «Янтарь». Именно оттуда в 2018 году «Беспокойный» передали музею Военно-морского флота в Кронштадте в качестве экспоната.

Называть имя капитана, обокравшего свой же корабль, Шаршавых отказался.

Напомним, что в последние пару лет экс-эсминец Балтийского флота является кораблём-музеем.