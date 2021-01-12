Наука и технологии
Сегодня 06:33
Экс-эсминец Балтийского флота «Беспокойный» обокрали на 39 млн рублей
Для этого было достаточно заменить два бронзовых болта на более дешёвые аналоги
Руководитель военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых рассказал о том, что экс-эсминец Балтийского флота «Беспокойный» обокрали на 39 млн рублей.
Виновником произошедшего оказался бывший командир эсминца — именно он, вместе с подельниками, заменил два бронзовых винта массой 26 тонн на более дешёвые из другого металла, передаёт Интерфакс.
При этом сделано это было в момент, когда боевой корабль находился в калининградском судостроительном заводе «Янтарь». Именно оттуда в 2018 году «Беспокойный» передали музею Военно-морского флота в Кронштадте в качестве экспоната.
Называть имя капитана, обокравшего свой же корабль, Шаршавых отказался.
Напомним, что в последние пару лет экс-эсминец Балтийского флота является кораблём-музеем.