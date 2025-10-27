Экс-глава Blizzard призвал Xbox «заткнуться» со словами о «конце эксклюзивов»

Последний, напомним, ранее заявил, что эпоха эксклюзивов ушла в прошлое и теперь Microsoft конкурирует не с PlayStation или Nintendo, а с такими платформами, как TikTok и стриминговые сервисы.

В ответ на публикацию со словами Бути, Ибарра подчеркнул, что подобные заявления вредят бренду Xbox и демонстрируют непонимание игровой индустрии. По мнению экс-главы Blizzard, эксклюзивные проекты по-прежнему имеют ключевое значение для успеха платформы.