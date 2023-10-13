Экс-глава GitHub назвал ложью сообщения об убыточности ИИ-помощника для программистов Copilot

В ответ на распространившиеся в последние дни слухи о «катастрофических убытках» от использования Copilot, Фридман заявил, что это «ложные новости».

Отвечая на вопросы о реальных затратах на сервис, он подчеркнул, что они «в любом случае ниже стоимости».

Эти комментарии были даны в ответ на статью в The Wall Street Journal, где утверждалось, что Microsoft теряет большие суммы на своем ИИ-сервисе для программистов GitHub Copilot.

Согласно источнику издания, некоторые пользователи сервиса приводят к убыткам для компании в размере до $80/месяц.

Напомним, что Copilot был запущен в июне 2022 года и предлагает программистам помощь в написании кода, используя для этого искусственный интеллект. Стоимость подписки на сервис составляет $10/месяц или $100/год.