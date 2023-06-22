Экс-глава Google купил суперъяхту, приписываемую российскому олигарху за почти $70 млн

20:25, 22 июня 2023
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Экс-глава Google купил суперъяхту, приписываемую российскому олигарху за почти $70 млнПочти в два раза дешевле её изначальной стоимости
Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google, приобрёл на аукционе яхту под названием Alfa Nero. Финальная цена судна составила $67,6 млн.
Сообщается, что яхта может быть связана с российским бизнесменом Андреем Гуриевым. У неё есть целый набор различных приятных особенностей, таких как бассейн, который превращается в вертолётную площадку.
Представители Гуриева отрицают его владение яхтой, утверждая, что он лишь арендовал её. В свою очередь власти Антигуа сообщили, что предприниматель приобрёл яхту за $120 млн в 2014 году.
Правда, она была брошена у берегов страны после введения санкций. Шмидт, с состоянием, оцениваемым в $25 млрд, возглавлял Google с 2001 по 2011 годы.