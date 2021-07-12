Экс-глава Google раскрыл условие для сохранение лидерства США в сфере искусственного интеллекта

Наука и технологии
Сегодня в 09:30
Экс-глава Google раскрыл условие для сохранение лидерства США в сфере искусственного интеллектаИ в общем-то, всё упирается в умение объединяться с «товарищами по несчастью»
Эрик Шмидт — достаточно известная и автортитеная фигура в сфере IT. Так, ранее он возглавлял компанию Google и был исполнительным председателем и техническим советником Alphabet.
И вот, внезапно, он решил рассказать о том, что должны предпринять Соединённые Штаты, чтобы не потерять своё превосходство над Китаем в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет Nikkei Asia.
По мнению специалиста, для этого США «нужны более тесные отношения с японскими исследователями, японскими университетами, правительством Японии, и то же самое — с южнокорейцами, и то же самое — с европейцами».
Отметим, что Шмидт, помимо всего прочего, возглавляет комиссию, которая разрабатывает рекомендации президенту США и конгрессу в вопросах политики в области ИИ.