Экс-глава Google раскрыл условие для сохранение лидерства США в сфере искусственного интеллекта

И вот, внезапно, он решил рассказать о том, что должны предпринять Соединённые Штаты, чтобы не потерять своё превосходство над Китаем в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет Nikkei Asia.

По мнению специалиста, для этого США «нужны более тесные отношения с японскими исследователями, японскими университетами, правительством Японии, и то же самое — с южнокорейцами, и то же самое — с европейцами».

Отметим, что Шмидт, помимо всего прочего, возглавляет комиссию, которая разрабатывает рекомендации президенту США и конгрессу в вопросах политики в области ИИ.