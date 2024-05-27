Экс-глава Google: США и Китай будут защищать свои суперкомпьютеры пулеметами и питать их от АЭС

Экс-глава Google: США и Китай будут защищать свои суперкомпьютеры пулеметами и питать их от АЭСЕму нет смысла не доверять
В интервью Noema он отметил, что эти машины будут выполнять ИИ-вычисления под строгой охраной и питаться от атомных электростанций.
Шмидт, тесно сотрудничающий с военно-промышленным комплексом США, заявил, что суперкомпьютеры с автономными функциями будут намного мощнее доступных гражданам и соперникам.
Он также предложил использовать классификацию безопасности для суперкомпьютеров, аналогичную биологическим лабораториям.
После ухода из Google, Шмидт активно инвестировал в оборонные стартапы и сохранил влияние в Alphabet. По его словам, необходимы строгие меры для защиты вычислительных мощностей и предотвращения утечек информации.
Военные и разведывательные службы США осторожно относятся к большим языковым моделям (LLM) и генеративному ИИ из-за возможных «галлюцинаций». Также важен вопрос сохранения секретной информации.
Ранее Microsoft подтвердила внедрение изолированной генеративной ИИ-модели для спецслужб США после модернизации ИИ-ЦОД в Айове.
Тогда представитель Microsoft предсказывал, что нынешнее поколение экзафлопсных суперкомпьютеров будет последним, и со временем все перейдут в облака.