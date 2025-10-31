Экс-глава Intel поддержал выпуск чипов NVIDIA Blackwell в США

Гелсингер отметил, что создание передовых продуктов в США всегда было частью его собственного видения. Ранее он активно продвигал стратегию IDM 2.0, направленную на укрепление позиций Intel как ведущей полупроводниковой компании. Корпорация стала одним из основных получателей государственной поддержки в рамках принятого администрацией Байдена закона CHIPS Act.

Несмотря на конкуренцию между Intel и NVIDIA, Гелсингер признал важность шага, сделанного компанией.

Ранее глава Intel Лип-Бу Тан заявил, что пришёл в компанию, чтобы «сосредоточиться на инженерии» после нескольких лет проблем с управлением и избыточными уровнями руководства. По его словам, именно это стало причиной того, что Intel потеряла позиции лидера на рынке полупроводников.