Экс-глава Intel призвал молиться и поститься — так он предлагает помочь сотрудникам компании

В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X.com, он призвал всех, кто разделяет его взгляды, присоединиться к нему.

Гелсингер рассказал, что каждую неделю он посвящает один день молитве и 24-часовому посту. На этой неделе он пригласил других присоединиться к нему, чтобы таким образом поддержать 100-тысячный коллектив Intel в это непростое время.

Напомним, что на прошлой неделе Гелсингер покинул пост генерального директора Intel.

Хотя официально это было объявлено как выход на пенсию, ряд аналитиков и партнеров компании рассматривают его уход как результат внутренних разногласий и текущих проблем производителя чипов.