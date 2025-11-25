Экс‑глава Intel: США потребуются десятилетия, чтобы догнать Тайвань в полупроводниках

По его словам, американская индустрия только начинает путь, на который Тайвань потратил около 40 лет, последовательно выстраивая экосистему вокруг TSMC — от разработчиков IP до упаковочных фабрик.

Гелсингер подчеркнул, что Америка умеет придумывать инновации, но давно не занимается массовым производством. Даже при росте инвестиций и запуске новых фабрик в Аризоне успех возможен только при стабильной политике и длительных вложениях.

Он также отметил, что мир находится «в самом начале эры ИИ», но главным ограничением становится энергия. Потребности ИИ растут вдвое ежегодно, а энергетические мощности — лишь на 4–5%.

Гелсингер считает, что ближайший прорыв ждёт индустрию роботов и «физического ИИ», но полноценные гуманоиды для массового рынка появятся не скоро.