Экс-глава МИД Украины "предсказал" начало Третьей мировой войны в 2021 году

По его словам, нынешние жители Украины крайне оптимистичны в вопросе гражданского конфликта, имеющего место быть на территории Донбасса. При этом, в рамках все того же эфира телепередачи “Свобода слова” он заявил, что Третья мировая война будет не только “гибридной”, но и случится она в крайне ближайшее время. Климкин отдельно отметил, что несмотря ни на что, мир все еще находится “не в состоянии” этой войны.

”Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей”, — заявил экс-дипломат, тем самым давая понять, что Третья мировая ожидает нас в 2021 года (Первая мировая началась в 1914 — прим. редакции).