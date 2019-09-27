Экс-глава Nokia в России поможет Роскомнадзору создать автономный рунет

Согласно имеющимся данным, тестирование проекта проходит на территории Урала. Так, по планам Роскомнадзора, уже до конца этого весь федеральный округ должен быть покрыт покрыть системой фильтрации трафика. Компания Исмаилова как раз занимается поставкой и внедрением технологии, а поставляет оборудование “РДП.ру”, который на 15% принадлежит “Ростелекому”.

Напомним, что буквально на днях, 24 сентября, глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил с заявлением, что его ведомство начало процесс установки оборудования, призванного в случае необходимости сделать российский интернет автономным, не зависящим от общемирового.