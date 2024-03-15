Экс-глава Oculus раскритиковал Apple за «неправильные акценты» при создании VIsion Pro

Слишком много камер, слишком много вопросов: Vision Pro оснащен 14 камерами, что, по мнению Барра, является излишеством. Он считает, что Apple «увлеклась» спецификациями, вместо того чтобы сделать продукт удобным для пользователей.

В свою очередь, из-за обилия датчиков, Vision Pro весит больше 600 грамм, что делает его неудобным для длительного ношения.

По мнению Барры, Vision Pro — это продукт для разработчиков, а не для массового потребителя. При этом важно понимать, что Vision Pro — это лишь первый шаг Apple на пути к созданию VR-гарнитуры для «широких масс».

Отметим, что Apple «размыла» картинку на Vision Pro, чтобы скрыть пиксели. При этом даже несмотря на это, в режиме «прозрачности» в шлеме наблюдаются проблемы с изображением.