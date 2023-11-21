Экс-глава OpenAI всё ещё может вернуться в компанию, несмотря на информацию о переходе в Microsoft

Сэм Альтман, бывший глава компании, который был неожиданно уволен, теперь планирует вернуться на свой пост. По информации издания The Verge, Альтман и сооснователь Грег Брокман готовы вернуться в компанию, если оставшиеся члены совета директоров, принявшие решение об увольнении, уйдут в отставку.

Ситуация обострилась после того, как почти весь персонал OpenAI, включая члена совета директоров и главного ученого Илью Суцкевера, который первоначально поддержал решение об увольнении Альтмана, выразил свою поддержку возвращению бывшего главы компании.

Сотрудники компании даже отказались участвовать в экстренном собрании с новым генеральным директором Эмметом Широм, назначенным советом директоров.

Сам Альтман, в своем сообщении, заявил, что его главный приоритет — обеспечить процветание OpenAI. Он также упомянул о своем сотрудничестве с Microsoft, подчеркивая готовность обеспечить непрерывность работы с партнерами и клиентами.

Однако пока неясно, как его потенциальный переход в Microsoft с более чем 700 сотрудниками OpenAI будет сочетаться с этой целью.

Ситуация остается напряженной, и многие вопросы остаются без ответов, включая будущее управления компанией и судьбу ее сотрудников. Эта история продолжает развиваться, и многие наблюдают за тем, как будут разрешаться эти корпоративные разногласия.