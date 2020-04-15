Экс-глава Xbox назвал недостатки нового контроллера для PlayStation 5

Что интересно, в вопросе, который беспокоит большинство игроков — расположение триггеров в обновленном контроллере — бывший глава Xbox Альберт Пенелло наоборот поддержал японских производителей. ”Расширение триггеров разумно. Я также жду, что они станут более чувствительными к вибрациям”.

Но при этом он все же перечислил недостатки DualSense, в том числе отметив те моменты, которые вызывают наибольшее число вопросов.

”Возможны случайные нажатия на триггеры <...> Меня беспокоит линия, которая идёт к ручке. Если у вас большие руки, это может вызвать дискомфорт в возвышении большого пальца. Микрофон выглядит хорошо в теории, но насколько он применим на практике? Работает ли он с VR? Обратно ли совместим с PS4?”, — перечислил спорные моменты господин Пенелло.