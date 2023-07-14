Экс-главу популярной криптоплатформы Celsius арестовали и обвинили в мошенничестве

Его задержали вместе с финансовым директором компании, Рони Коэном-Павоном. Обвинения были предъявлены несколькими ведомствами, включая Министерство юстиции, Комиссию по ценным бумагам и биржам и Комиссию по торговле товарными фьючерсами.

Им вменяют завышение стоимости токена CEL, принадлежащего компании, и предоставление ложной информации клиентам о собственной деятельности. Также руководителей обвиняют в манипулировании рынком и мошенничестве с использованием электронных средств.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала иск против Машинского и компании Celsius, заявляя, что они не зарегистрировали токен как ценную бумагу и вовлекали инвесторов в мошеннические схемы для искусственного завышения цены криптовалюты.

Данный арест и обвинения вызвали большой резонанс в криптовалютной сфере. Инвесторы ожидают дальнейшего развития событий и решения столь тяжёлого случая мошенничества.