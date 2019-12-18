Наука и технологии
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Экс-главу Samsung посадят в тюрьму на 1,5 года
Он нарушил закон о профсоюзах Южной Кореи
Издание The Wall Street Journal рассказало, что судом Сеула было вынесено обвинение, которое подразумевает приговор к 18 месяцам тюрьмы председателя правления Samsung Ли Сан Хуна.
Отмечается, что расследование по делу, по которому и вынесено обвинение главе Samsung, было начато еще в 2013 году, когда вскрылись документы компании, содержащие методы противодействующие работе профсоюзов. Именно это привело к началу разбирательства, по итогам которого обвинения, а также тюремные заключения коснулись десятков руководителей Samsung. Но дело против Ли Сан Хуна в какой-то момент было прекращено, в связи с отсутствием доказательств.
И буквально в прошлом году следователями во время рейда были найдены убедительные доказательства, которые установили, что Ли Сан Хун, сговорившись с другим руководством Samsung, нарушил закон о профсоюзах Южной Кореи, что и способствовало вынесению приговора.