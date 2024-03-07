Экс-инженер Google украл у ИТ-гиганта наработки в ИИ для помощи китайским компаниям

Эти драгоценные данные он успел передать двум китайским компаниям, с которыми сотрудничал на стороне.

Линвэй Дин, 38-летний инженер, был арестован прямо у себя дома. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и огромные штрафы. История всплыла в рамках борьбы с утечкой передовых технологий в Китай и Россию.

Дин проработал в Google с 2019 года. Красть информацию он начал тремя годами позже, когда его сманила должность технического директора в одной китайской фирме.

Он успел слить более 500 конфиденциальных файлов, включая чертежи чипов и секреты суперкомпьютера, созданного специально для машинного обучения.

В Google заявляют: «У нас строжайшие меры защиты, но это не остановило нашего сотрудника. Мы быстро вычислили шпиона и доложили куда следует».