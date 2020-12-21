Экс-инженер NASA опубликовал видео с наказанием воров посылок

Что интересно, улучшать ловушки помогает актёр Маколей Калкин, который и сыграл роль любителя помучить домушников. В ролике, опубликованном на канале Робера, можно увидеть, как он маскирует коробку с «сюрпризов» под упаковку с наушниками Buzz. Название фирмы-производители также выбрано не случайно — оно является отсылкой к имени задиристого брата главного героя «Один дома».

Внутри коробки расположились 4 смартфона с GPS и подключением к интернету. Они нужны для того, чтобы снимать происходящее вокруг на камеру. В момент, когда злоумышленник вскрывает украденную коробку, механизм внутри выстреливает блестками, а также распыляет спрей. Далее начинается обратный отсчёт, после чего включается запись, имитирующая полицейские переговоры. Само собой, устройство не звонит в полицию, но злоумышленники не знают об этом.