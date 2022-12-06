Экс-инженер NASA сбросил куриное яйцо из космоса так, что оно уцелело

Экс-инженер NASA сбросил куриное яйцо из космоса так, что оно уцелелоГений инженерной мысли
Среди инженеров очень популярно соревнование со сбросом яйца с разных высот. Речь идёт о сырых куриных яйцах, которые помещаются в различные защитные устройства.
Фото: YouTube / Mark Rober
Обычно в таких соревнованиях продукт поднимают на десятки метров, но бывший инженер NASA Марк Робер решил пойти намного дальше. Он, с группой других энтузиастов, сбросил яйцо с высоты 30 км над уровнем моря:
Для того, чтобы достичь успешного результата, специалист в течение трёх лет совершал множество неудачных запусков, потратив на это немало средств.
Сообщается, что одной из неожиданных сложностей оказалось банальное замерзание яйца на такой высоте. Чтобы сохранить физические свойства объекта, инженер придумал систему обогрева.
В качестве парашюта использовались обрезки нейлона для пробных парашютов марсоходов. Оттуда же была «позаимствована» и тестовая надувная подушка для аппарата Opportunity.