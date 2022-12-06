Экс-инженер NASA сбросил куриное яйцо из космоса так, что оно уцелело

Для того, чтобы достичь успешного результата, специалист в течение трёх лет совершал множество неудачных запусков, потратив на это немало средств.

Сообщается, что одной из неожиданных сложностей оказалось банальное замерзание яйца на такой высоте. Чтобы сохранить физические свойства объекта, инженер придумал систему обогрева.

В качестве парашюта использовались обрезки нейлона для пробных парашютов марсоходов. Оттуда же была «позаимствована» и тестовая надувная подушка для аппарата Opportunity.