Экс-инженеры Google выпустили необычный робот-пылесос в форме куба

Этот квадратный малыш, напоминающий персонажа мультфильма WALL-E, оснащен пятью RGB-камерами для навигации, что позволяет ему «видеть» пространство и избегать препятствий, в отличие от традиционных роботов, полагающихся на датчики и лидары.

Создатели Matic, Мехул Нариявала и Навнеет Далал, вложили в свое творение шестилетний опыт работы над распознаванием лиц и жестов, чтобы робот не просто убирал, но и адаптировался к домашним условиям, как настоящий помощник.

Он способен самостоятельно переключаться между пылесосом и шваброй, избегая мокрых поверхностей на коврах и реагируя на жесты и команды владельца.