Экс-инженеры Google выпустили необычный робот-пылесос в форме куба

Экс-инженеры Google выпустили необычный робот-пылесос в форме кубаЦена, конечно, не самая бюджетная
В мире робототехники произошло знаковое событие: бывшие инженеры Google представили новаторский робот-пылесос Matic, который обещает кардинально изменить представление о домашней уборке.
Этот квадратный малыш, напоминающий персонажа мультфильма WALL-E, оснащен пятью RGB-камерами для навигации, что позволяет ему «видеть» пространство и избегать препятствий, в отличие от традиционных роботов, полагающихся на датчики и лидары.
Создатели Matic, Мехул Нариявала и Навнеет Далал, вложили в свое творение шестилетний опыт работы над распознаванием лиц и жестов, чтобы робот не просто убирал, но и адаптировался к домашним условиям, как настоящий помощник.
Он способен самостоятельно переключаться между пылесосом и шваброй, избегая мокрых поверхностей на коврах и реагируя на жесты и команды владельца.
Особенностью Matic является его способность к самообучению и созданию трехмерной карты помещения, что позволяет ему с легкостью маневрировать среди домашнего беспорядка. Кроме того, робот может самостоятельно обнаруживать загрязнения и убирать их, учась при этом предпочтениям хозяев.
С учетом на впечатляющие технологические характеристики и привлекательный дизайн, Matic стоит дорого — предзаказ можно сделать за $1495 с доставкой в марте 2024 года.