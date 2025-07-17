Экс-инженеры Waymo создадут автопилот для стройки

Компания уже привлекла $80 млн инвестиций от фондов Eclipse и 8VC. Разработчики планируют выпуск комплекта автономного вождения, который можно установить на уже существующую строительную технику.

В систему входят датчики, вычислительный блок и программное обеспечение, позволяющее понимать задачи проекта, адаптироваться к условиям стройплощадки и выполнять работу без участия человека.

Сооснователь и CEO Bedrock Борис Софман ранее возглавлял грузовое подразделение Waymo, а также основал Anki Robotics, известную роботами Cozmo. В команду вошли и другие бывшие инженеры Waymo и Segment.

Стартап уже тестирует свою систему в Арканзасе, Аризоне, Техасе и Калифорнии в сотрудничестве с пятью строительными корпорациями.

Bedrock Robotics планирует занять нишу автономной спецтехники, применяя опыт из сферы беспилотных автомобилей к строительным, горнодобывающим и промышленным проектам.