Экс-министр обороны РФ Сердюков рассказал о востребованности Су-57 за границей

”До тех пор, пока мы не поставим достаточно машин в собственную армию, вряд ли будет заметный спрос на внешнем рынке. Это всегда взаимосвязанные вещи”, — заявил чиновник.

При этом он также уточнил, что на данный момент для разработчиков истребителя ”задача номер один — поставить самолет в Вооруженные силы России”. Что интересно, даже несмотря на то, что продажа военного транспорта за рубеж — это не первостепенная задача, госкорпорация все же предлагает его иностранным покупателям. Правда, Сердюков все же отказался называть тех, кто является потенциальными покупателями.