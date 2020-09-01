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Экс-министр обороны РФ Сердюков рассказал о востребованности Су-57 за границей
Но не рассказал, кому именно могут продать новейшую разработку в числе первых
Экс-министр обороны Российской Федерации и глава авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков рассказал о востребованности Су-57 на внешнем рынке.
”До тех пор, пока мы не поставим достаточно машин в собственную армию, вряд ли будет заметный спрос на внешнем рынке. Это всегда взаимосвязанные вещи”, — заявил чиновник.
При этом он также уточнил, что на данный момент для разработчиков истребителя ”задача номер один — поставить самолет в Вооруженные силы России”. Что интересно, даже несмотря на то, что продажа военного транспорта за рубеж — это не первостепенная задача, госкорпорация все же предлагает его иностранным покупателям. Правда, Сердюков все же отказался называть тех, кто является потенциальными покупателями.