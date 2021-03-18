Экс-работница Apple рассказала, как получить платную услугу компании бесплатно

Речь идёт о бесплатном ремонте техники даже в том случае, если за него нужно платить. По словам пользовательницы TikTok под ником Tanicornerstone, он является частью негласной политики компании Surprise and Delight («Удивление и восторг»).

Девушка уточнила, что у каждого сотрудника была определённая квота на предоставление бесплатных услуг. Так, например, из своего опыта приводила пример, когда люди приходили с упавшими в воду телефонами и получали бесплатный ремонт только за то, что были вежливы.

Слова Tanicornerstone подтвердили в комментариях. Один из пользователей рассказал, что во времена студенчества, у него не было денег. Но в сервисном центре компании ему заменили батарею на старом MacBook совершенно бесплатно.