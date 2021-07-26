Экс-работник Пентагона подтвердил наличие записей с НЛО у американских властей

Наука и технологии
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Экс-работник Пентагона подтвердил наличие записей с НЛО у американских властейОдной из них вовсе длится 23 минуты
У Пентагона имеется ролик, на котором НЛО в течение 23 минут движутся по странной схеме. Об этом рассказал Лю Элизондо — специалист, работавший ранее в секретной программе Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), созданной внутри Минобороны США.
По словам Элизондо, ролик, который он видел, был крайне убедительным. Вместе с тем, увиденное также вызывало и недоумение, в связи с чем он показал его нескольким высококвалифицированным экспертам из американского разведывательного сообщества, пишет The Sun. Все они, по итогу, сошлись во мнении, что на видео были именно что НЛО.
Экс-участник AATIP заявил, что в ролике фигурируют крупные объекты, которые в теории способны вместить сразу несколько существ человеческого размера. При этом все они отличаются по форме от представленных ранее общественности «крестиков-ноликов».