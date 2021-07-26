Экс-работник Пентагона подтвердил наличие записей с НЛО у американских властей

По словам Элизондо, ролик, который он видел, был крайне убедительным. Вместе с тем, увиденное также вызывало и недоумение, в связи с чем он показал его нескольким высококвалифицированным экспертам из американского разведывательного сообщества, пишет The Sun. Все они, по итогу, сошлись во мнении, что на видео были именно что НЛО.

Экс-участник AATIP заявил, что в ролике фигурируют крупные объекты, которые в теории способны вместить сразу несколько существ человеческого размера. При этом все они отличаются по форме от представленных ранее общественности «крестиков-ноликов».