Экс-работники Facebook рассказали об угрозе грядущей iOS 14.5 для заработка компании

Экс-работники соцсети рассказали, что Facebook организовала обмен данными о поведении пользователей в сети с огромным числом различным онлайн-ресурсов. И каждое действие людей записывается в их личный IDFA — рекламный идентификатор.

Релиз iOS 14.5, пишет 9to5Mac, сведёт на нет работоспособность IDFA, так как теперь пользователи смогут выбирать, какими данными делиться с приложением. В том числе речь идёт и о рекламном идентификаторе.

Специалисты Facebook, как и сама компания, считают, что люди откажутся делиться такой информацией. В результате этого рекламная сеть Цукерберга и её партнёров если не рухнет целиком, то как минимум сильно пострадает.

Чтобы повлиять на мнение большинства, соцсеть запустила полноценную пиар-кампанию с целью дискредитировать нововведения, внедряемые Apple.